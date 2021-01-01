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التعليم: نتائج الثانوية العامة مطلع أغسطس وهكذا سيحصل الطالب على درجاته ..

الأحد 25 يوليو 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم: نتائج الثانوية العامة مطلع أغسطس وهكذا سيحصل الطالب على درجاته ..



غزة / سما /

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، إن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة ستنتهي في غضون يومين، مؤكدةً أن إعلان النتائج سيكون مطلع الشهر المقبل.

وأوضح مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بالوزارة جمال يوسف اليوم الأحد، أن عمليات التدقيق والفرز وإدخال البيانات ما زالت متواصلة، حيث عملت الطواقم على مواصلة الدوام حتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظاً على مصلحة الطلبة، على أن تنتهي عملية التصحيح خلال يومين على أبعد تقدير.

وبين أن الطالب سيتمكن من الاطلاع على نتيجته وكشف درجاته من خلال موقع الوزارة بشكل مفصل إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمدرسة و سيحصل على كشف علاماته في الثواني الأولى من لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة..

وانتهت امتحانات الثانوية العامة بـ 12 تموز/ يوليو الجاري، بعد أن تقدم لها 84 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الوطن في 24حزيران/ يونيو الماضي، موزعين على 896 قاعة.

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