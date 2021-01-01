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View Once في واتساب.. ما هي وكيف تستخدم؟

الأحد 25 يوليو 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
View Once في واتساب.. ما هي وكيف تستخدم؟



وكالات / سما /

يبدو أن "فيسبوك" تحاول تطوير تطبيق "واتساب" بشكل تدريجيي، حيث بدأ أخيراً في الحصول على خاصية View Once. وذلك بعد حصوله على عدد من الخواص مسبقاً، في ظل وجود تسريبات عن ميزات أخرى مستقبلية.

ما هي خاصية View Once في واتساب؟

وتتيح خاصية View Once -أي المشاهدة لمرة واحدة بالعربية، إرسال صورة أو فيديو لأي شخص بشرط أن تتم المشاهدة لمرة واحدة فقط، أي بمجرد أن يتم مشاهدة المحتوى سيتم حذفه بشكل كامل ولن يتمكن الطرف الآخر من مشاهدته مرة أخرى.

كما يلاحظ أن الخاصية موجودة بالفعل لدى معظم التطبيقات المنافسة. فأصل هذه الخاصية يعود لتطبيق Snapchat وتقريباً هذه هي فكرته الأساسية، ومن غير الغريب أن ترى فيسبوك "تقتبس" من سناب شات، وفق موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وخاصية View Once متاحة في الإصدار 2.21.14.3 من واتساب، ولكي تتمكن من استخدامها فيجب أن تمتلك أنت والطرف الآخر هذا الإصدار أو أحدث.

كيفية استخدام الخاصية على واتساب

وفي حالة أنك والطرف الآخر تمتلكان الإصدار الأحدث من التطبيق، ستجدان تلك الأيقونة بجانب مربع الكتابة أثناء الدردشة.

وبالضغط عليها ستظهر الرسالة التوضيحية، والآن أي وسائط ترسلها (بعد الضغط على الأيقونة الجديدة) سيتم حذفها بمجرد رؤيتها من الطرف الآخر.

وتماماً مثلما في "سناب شات" والتطبيقات الأخرى التي توفر هذه الخاصية، الطرف الآخر سيزال بإمكانه أخذ لقطة شاشة لمحتوى الصورة التي ترسلها إليه، لكن على عكس سناب شات، فواتساب وطبقًا للمعلومات المتاحة حاليًا لن يخبرك في حالة أن الطرف الآخر قد قام بالتقاط لقطة للشاشة وهو ما يجعل الخاصية الجديدة ليست آمنة ويجب أن يتم استخدامها بحذر.

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مصادر: تعديلات وزارية وتغييرات دبلوماسية مرتقبة في الحكومة الفلسطينية

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