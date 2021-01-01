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فوزان لخدمات رفح والشاطئ بالممتازة (فيديو)

الأحد 25 يوليو 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوزان لخدمات رفح والشاطئ بالممتازة (فيديو)



غزة / سما /

حقق خدمات رفح فوزا ثمينا على نظيره الجلاء (2-1), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الأخضر" الرفحي يسار الصباحين (50), وعودة ضهير (59), بينما أحرز هدف الجلاء أحمد عابد (53).

ورفع الفائز رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس, وبقي رصيد الخاسر 12 نقطة في المركز العاشر.

خدمات الشاطئ – التفاح (4-1)

وتفوق خدمات الشاطئ على منافسه التفاح بسهولة (4-1).

وأحرز رباعية "البحرية" محمد الحمامي "هدفين" (12 و53), ونهرو الجيش (39), وسليمان العبيد (79), في حين سجل هدف التفاح الوحيد رامي البيوك (63).

ورفع الفائز رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع, وتوقف رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

باقي الدرجات

وفي الدرجة الأولى, انتصر خدمات المغازي على خدمات النصيرات (2-1), وخدمات خانيونس على غزة الرياضي (1-0).

أما في الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", فقد تفوق خدمات جباليا على الوفاق (3-1), في حين شهدت الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", فوز اليرموك على حطين (3-1).

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مصادر: تعديلات وزارية وتغييرات دبلوماسية مرتقبة في الحكومة الفلسطينية

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