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شاهد.. انطلاق بطولة الأكاديميات الأولى شمال غزة

الأحد 25 يوليو 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. انطلاق بطولة الأكاديميات الأولى شمال غزة



غزة / سما /

افتتحت مؤسسة "مواهب الغد", بطولة الأكاديميات الأولى "أطفالنا أمل المستقبل"، التي تجري على ملعب نادي شباب جباليا شمال قطاع غزة, برعاية جمعية الاتحاد الإسلامي في "لبنان" ضمن مشروع "تعزيز صمود أطفال غزة".

ويشارك في البطولة، التي يشرف عليها د. أحمد البرش, 8 فرق من الأكاديميات مواليد 2006-2007, وزّعوا على مجموعتين.

ففي المجموعة الأولى، تفوق فريق الأكاديمية "الفلسطينية لتنمية المواهب" على نظيره "جباليا" (5-0), بينما انتصر فريق "عيسى ظاهر" على منافسه "نجوم غزة" (4-1).

أما المجموعة الثانية, فقد شهدت فوز فريق أكاديمية "إنماء" على "النجم الواعد" (7-0)، و"بيت لاهيا" على "الزعيم" (2-0).

يشار إلى أن البطولة تمثّل فرصة ذهبية للاعبين الناشئين في المراحل السنية من 8-15 عاما، لا سيما أنها تساهم في زيادة خبراتهم من خلال التنافس المستمر مع فرق أخرى.

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#بطولة الأكاديميات #غزة

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