موقف جاريث بيل من الاستمرار مع ريال مدريد

وكالات / سما /

قرر النجم الويلزي جاريث بيل التركيز في الفترة القادمة على إقناع المدرب كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، ومحاولة لعب دور جيد مع المرينجي في الموسم الجديد.

انتقل بيل في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى فريق توتنهام بعد سلسلة من الخلافات مع المدرب السابق زين الدين زيدان، ووافق النادي على إعارته لأجل اكتساب وقت أكثر في اللعب.

يريد الويلزي الآن أن يحترم عقده مع الريال وخصوصاً وأنه سينتهي بنهاية الموسم الجديد، وسيحق له الاتفاق مع أي نادٍ جديد ليواصل مسيرته معه بداية من موسم 20222023.

وحسب صحيفة ماركا فإن أنشيلوتي مهتم باستعادة بيل وإيصاله لأفضل حالة ممكنة قبل انطلاقة الموسم، وهو يملك بالفعل علاقة جيدة معه.

من ناحية أخرى سيكون على ريال مدريد الإبقاء على اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، ولكن ربما تكون رغبة اللاعب وجديته وحديثه عن أنه عاد ليبقى دافعاً للتمسك به، لعله يقدم أداءاً أفضل مع الفريق الأبيض.

يعلم نادي ريال مدريد من ناحية أخرى أن راتب جاريث بيل المرتفع سيجعل من الصعب إيجاد نادٍ له في سوق الانتقالات الحالية، ولذا فإنه ليس هناك حل آخر سوى أن يحاول أنشيلوتي تحقيق الاستفادة القصوى منه.