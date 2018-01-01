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رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد سولشاير

الأحد 25 يوليو 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد سولشاير



وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا تمديد عقد النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني للشياطين الحمر.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: “وقع أولي جونار سولشاير عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد يجعله يستمر في النادي حتى عام 2024 على الأقل، مع وجود خيار لمدة عام آخر”.

وأوضح سولشاير في تصريحات بعد تمديد عقده: “يعلم الجميع شعوري تجاه هذا النادي، ويسعدني أن أوقع هذا العقد الجديد، إنه وقت مثير لمانشستر يونايتد”.

وأكمل: “لقد قمنا ببناء فريق يتمتع بتوازن جيد من الشباب واللاعبين ذوي الخبرة المتعطشين للنجاح، ونحن جميعًا على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية في رحلتنا”.

وأردف: “مانشستر يونايتد يريد الفوز بأكبر وأفضل الألقاب وهذا ما نسعى إليه جميعًا، لقد تحسننا، داخل وخارج الملعب، وسيستمر ذلك خلال المواسم القادمة”.

المدرب النرويجي تولى قيادة الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر عام 2018، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ثم أصبح المدرب الدائم للفريق في مارس 2019.

#مانشستر يونايتد #جونار سولشاير #سولشاير

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