الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في جبل المكبر

القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن المقدسي علي خليل شقيرات، على هدم منزله ذاتيًا بقرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وفق ما ذكر مركز معلومات وادي حلوة- القدس، اليوم الأحد.

ويجبر الاحتلال المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيًا، وفي حال عدم قيامهم بذلك، تهدمه قوات الاحتلال مع دفع المواطنين تكاليف الهدم.

وفي السياق ذاته، سلمت بلدية الاحتلال ثاني أيام عيد الأضحى، المواطن محمد مطر من سلوان قرارا بهدم منزله خلال 21 يوماً، وإذا لم يقم بذلك ستهدمه جرافات الاحتلال مع دفعه تكاليف الهدم، وفق مركز معلومات وادي حلوة.