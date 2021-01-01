17 ضحية غرق منذ بدء العام: مصرع طفل ووالده في بحر عكا

القدس المحتلة / سما /

لقي المواطن سامر أحمد مقازحة (46 عاما) من بلدة الناصرة داخل أراضي عام 1948، ونجله حسام (10 أعوام) مصرعيهما غرقا في بحر عكا، بعد أن دخلا للسباحة، الليلة الماضية.

وكانت طواقم الإنقاذ وعدد من المتطوعين قد واصلوا أعمال البحث عن الطفل من الناصرة، إثر غرقه في أحد شواطئ مدينة عكا، صباح اليوم الأحد، بعد العثور على جثة والده، الليلة الماضية.

و يستدل من المعطيات المتوفرة، أنه وقع 132 حادث غرق منذ بدء موسم السباحة الحالي في شهر آذار/ مارس 2021، ولغاية اليوم، في البحر، وبرك السباحة، والمجمعات المائية، بينها 17 حالة انتهت بالموت، فيما أصيب 6 بحالة حرجة، واحتاجوا لعمليات إنعاش، 4 منهم حالتهم خطيرة، و16 متوسطة، و89 طفيفة.