رام الله / سما /

تصدر تشييع جثمان الشهيد محمد منير التميمي في قرية دير نظام شمال غرب رام الله عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، والذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح أول أمس الجمعة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

رصاصة واحد تقتل حلم وفرحة محمد

الرئيس يهنئ نظيره التونسي بعيد الجمهورية ويعزي عائلة خليل رزق بوفاته

تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد التميمي في دير نظام

"التربية": نتائج التوجيهي مطلع آب المقبل

منصور: جلسة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه

تشييع جثمان العقيد عكرمة مهنا إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في دير الغصون

إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق طوباس تنديدا بإنشاء بؤرة استيطانية

وفاة واحدة و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و73 حالة تعافٍ

ظهور متحور جديدة من فيروس "كورونا" في بريطانيا

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بكشف المسؤولين عن انفجار سوق الزاوية بغزة

مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين بشجار في يطا

"القدس":

شهيدان خلال أيام العيد وتشييع جثمان كعابنة

"كسر الصمت" و"بتسيلم" تفضحان سياسة التهجير الإسرائيلية في الضفة

وفاة 63 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقطاع

"السلام الآن" تحذر من خطورة الوضع الأمني الهش في القدس

تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية يقدم الاعتراض الرئيس على مخطط مركز المدينة

العاهل الأردني يختتم زيارته للولايات المتحدة الأميركية

مجلس الأمن ينعقد الأربعاء لبحث انتهاكات الاحتلال

نتائج التوجيهي مطلع آب المقبل

ماكرون يهاتف بينيت ويطلب توضيحات بشأن برنامج التجسس "بيغاسوس"

"الأيام":

حشد غفير يشيع جثمان الشهيد التميمي: قتله الاحتلال بدم بارد في النبي صالح

الاحتلال ومستوطنوه ينفذون اعتداءات على مواطنين ومنازل ووقوع مواجهات وإصابات

ماكرون يطالب إسرائيل بتقديم توضيحات بعد فضيحة "بيغاسوس"

"التربية": نتائج "التوجيهي" مطلع آب

غزة: مقتل مواطن برصاص قوة تابعة لحركة حماس

مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين خلال شجار في يطا

مجلس الأمن يبحث انتهاكات الاحتلال الأربعاء المقبل

القدس: تقديم اعتراض على "مخطط مركز المدينة" الإسرائيلي

مركز حقوقي: انفجار سوق الزاوية بغزة نتج عن تخزين عبوات ناسفة في أحد منازله

"كورونا": وفاة، و63 إصابة جديدة