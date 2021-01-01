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الاحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر أيار

الأحد 25 يوليو 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر أيار



رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر أيار الماضي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 10% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة 40% مقارنة مع شهر أيار من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 103.3 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أيار من عام 2021 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2021، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

انخفضت الواردات خلال شهر أيار من عام 2021 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 40% مقارنة مع شهر أيار من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 461.7 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيار من عام 2021 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2021. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق. 

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة 4% خلال شهر أيار من عام 2021، مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 40% مقارنة مع شهر أيار من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 358.4 مليون دولار أميركي.

#الاحصاء #الصادرات #الواردات

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