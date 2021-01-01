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مسؤولون اسرائيليون : حكومة بينيت قد تنهار بسبب مطالب ادارة بايدن بشأن الفلسطينيين

الأحد 25 يوليو 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون اسرائيليون : حكومة بينيت قد تنهار بسبب مطالب ادارة بايدن بشأن الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

​ قدر مسؤولون كبار بان حكومة نفتالي بينيت قد تنهار بعد إقرار الميزانية بسبب مطالب الرئيس الامريكي المتعلقة بالفلسطينيين .

وذكرت صحيفة اسرائيل اليوم نقلا عن مصادر اسرائيلية قولها أن إدارة بايدن تؤجل توقعاتها لمساهمة إسرائيل في الشأن الفلسطيني إلى ما بعد الميزانية، قال مصدر يميني إن بعض المطالب المتوقعة لإدارة بايدن قد تؤدي إلى حل الحكومة.

وأشار المصدر إلى أن النية الأمريكية هي فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس، ومثل هذه الخطوة التي تعني الاعتراف بالقدس كعاصمة مستقبلية للفلسطينيين، يمكن أن تثير ردود فعل متطرفة من العناصر اليمينية في الائتلاف وتؤدي إلى حله.

وقال مسؤول كبير آخر إن الحاجة إلى اعتماد ميزانية الدولة بعد ثلاث سنوات كانت أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل ائتلاف مكون من أحزاب منقسمة أيديولوجيا.

في غضون ذلك ، من المتوقع إجراء مناقشات طويلة هذا الأسبوع أيضًا ، وليالي مليئة بالمماطلة المرهقة. يريد الائتلاف طرح قانون دايانيم للتصويت الذي سقط مؤخرا عن طريق الخطأ من قبل رئيس الكنيست ميكي ليفي ، والقانون الأساسي للحكومة والقوانين الهامة للحكومة بشأن قضية الإسكان.

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