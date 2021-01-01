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المشير طنطاوي يعاني ظروفا صحية صعبة

الأحد 25 يوليو 2021 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المشير طنطاوي يعاني ظروفا صحية صعبة



القاهرة / وكالات /

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إنه ‏في ذكرى الاحتفال بثورة يوليو نتذكر المشير محمد حسين طنطاوي الرجل الذي أنقذ الوطن من خطر الفوضي أثناء وبعد أحداث 25 يناير.

وأضاف بكري في عدة تغريدات بحسابه على تويتر أن المشير طنطاوي تحمل الكثير، وتطاول عليه الأقزام، لكنه صمد وظل يواجه بكل قوة وجسارة، مدافعا عن الوطن وعن أمنه واستقراره.

ودعا بكري للمشير طنطاوى بالصحة والعافية في هذه الظروف الصحية الصعبة التي يعانيها.

واختتم مؤكدا أن ‏التاريخ سيظل يخلد ذكري هذا الرجل، الذي قال عنه الرئيس السيسي (إنه رجل تحمل ماتنوء بحمله الجبال).

وأردف قائلا: ربنا يحفظه لنا ويعطيه الصحة في هذه الظروف الصعبة.

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