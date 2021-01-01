  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام

الأحد 25 يوليو 2021 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام



رام الله / سما /

​ توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

نبيل عمرو: انقلاب يحدث في فلسطين..فيديو

كيف ساعد "الذكاء الاصطناعي" إسرائيل على هزيمة حماس في الحرب الأخيرة في غزة ؟

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار عكرمة مهنا في طولكرم

داخلية غزة تحذر المواطنين..

ميخائيل ميلشتاين: هل السُلطة الفلسطينية فعلاً على وشك الانهيار؟

وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

كيف ينظر رئيس وزراء اسرائيل إلى أزمة الفلسطينيين الاقتصادية والحل السياسي معهم؟

الأخبار الرئيسية

تعديل

مصادر: تعديلات وزارية وتغييرات دبلوماسية مرتقبة في الحكومة الفلسطينية

دد

هل هناك محادثات بين دحلان وعباس ؟

عاموس يادلين: نتنياهو فشل أمام حماس في كل شيء.. وهذه أبرز محطاته!

الون بن دافيد يكشف عن انجاز " السنوار" الاكبر خلال حرب غزة ..

كيف ينظر رئيس وزراء اسرائيل إلى أزمة الفلسطينيين الاقتصادية والحل السياسي معهم؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية