بالفيديو: مقطع مسرب يظهر آخر ما قاله الشهيد الراحل صدام حسين لحظة وقوفه امام "حبل المشنقة"

بغداد/سما/

أعاد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اعدام الشهيد الراحل صدام حسين، يظهر من خلاله اخر ما قاله بشكل واضح لحظة وقوفه امام “حبل المشنقة” .

ونفذ حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في العراق ، وانتهت بذلك مرحلة من تاريخ العراق الذي حكمه صدام لنحو ربع قرن قبل أن تتم الإطاحة به إثر غزو العراق الذي قادته القوات الأمريكية عام 2003.

و تم إعدام صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذي الحجة) عام 1427ه، الموافق 30 كانون الأول/ديسمبر 2006. وقد جرى ذلك بتسليمه للحكومة العراقية من قبل حرسه الأمريكي تلافياً لجدل قانوني في أمريكا التي أعتبرته أسير حرب.

. وفي لحظة التنفيذ لم يبد على صدام حسين الخوف أو التوتر كما وأنه لم يقاوم أو يتصدى للرجال الملثمين الذين يقتادونه إلى حبل المشنقة وفي لحظة الإعدام هتف الذين حوله من الشيعة مقتدى مقتدى مقتدى فيجيبهم صدام ضاحكا : هي هاي المرجلة.

ونطق الشهادتين مرتين ، قبل أن ينفذ فيه الحكم قبل أن يكمل الشهادة الثانية .