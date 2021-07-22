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هل تنسحب الرياضية السعودية تهاني القحطاني من مواجهة إسرائيلية بأولمبياد طوكيو ؟

الأحد 25 يوليو 2021 02:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تنسحب الرياضية السعودية تهاني القحطاني من مواجهة إسرائيلية بأولمبياد طوكيو ؟



الرياض/سما/

أوقعت القرعة في التصفيات الأولية لمنافسات الجودو عن فئة وزن الـ78 للنساء في أولمبياد طوكيو، السعودية تهاني القحطاني في مواجهة نظيرتها الإسرائيلية هيرشكو راز، ما أثار ردود فعل بين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي.


وبعد أن أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، الجمعة، عن وقوع الاختيار على القحطاني لمواجهة منافسة من الكيان الإسرائيلي، طرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول السبب وراء وقوع الاختيار على لاعبين عرب مقابل آخرين من الجانب الإسرائيلي.
 


 

وكان لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين قد أعلن، الخميس، انسحابه من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية تضامنا مع فلسطين ورفضا للتطبيع مع “الكيان الصهيوني”،  بعدما أوقعته القرعة التي سحبت في مواجهة الإسرائيلي طوهار بوتبول، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة لوزن أقل من 73 كيلوغراما.
 

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السعودية تهاني القحطاني عدم مواجهة الإسرائيلية والانسحاب من الأولمبياد كما فعل اللاعب الجزائري الذي فضل معاقبته وترحيله اليوم السبت إلى بلاده على مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني.

وعلق آخرون بأنهم "غير قادرين على إحسان الظن”، في إِشارة للأسباب التي تضع اللاعبين العرب في مواجهة إسرائيليين.

وقال رياض العسيري: “حاولت أغض النظر عن هذا الأمر لكن ما قدرت.. وش ذي القرعة اللي سبحان الله حطت لاعبين الكيان الصهيوني مع العرب، والسعودية!!”، متابعاً: ”قبل قليل جزائري ينسحب ونفس السبب، والآن السعودية تهاني القحطاني وضعت أمام أحد أفراد الكيان الصهيوني.. أمر غريب وما قدرت والله أحسن الظن”.

وفي الوقت الذي استهجن فيه البعض قبول اللاعبة السعودية مواصلة اللعب أمام الإسرائيلية، رأى آخرون أن قرارها الانسحاب قد يبدو مهزلة رياضية، إذ إن عليها التغلب على نظيرتها وإهداء انتصارها لفلسطين على حد تعبيرهم.
 

وكتب وسام البارودي عبر صفحته على “تويتر”: “إن كانت حقاً تشعر بأن فلسطين إحدى قضاياها الهامة فعليها أن تواجه من تمثل الكيان الذي يحقر قضيتها وتغلبها وتهدي انتصارها لوطنها ولأهل فلسطين”، وأضاف: “أما الانسحاب فهو موقف ضعيف الحجة والقدرة على مواجهة خصمة. مهزلة رياضية إن إنسحبت من مواجهتها".

وكتب سلمان الدوسري الكاتب المعروف بصحيفة الشرق الأوسط: «ولت دون رجعة ثقافة اتخذوا قراراتكم بناء على رغبات المأزومين، الانسحاب ثقافة المعزولين، الرياضة والفنون علاقة بين الشعوب وليس بين الحكومات، تهاني_القحطاني ابنتنا ونحن معها انتصرت أم خسرت».

فيما كتبت الدكتورة غاده غنيم آل غنيم عبر حسابها بتويتر: «لا تنسحبي وواجههيا، الانسحاب بطولات وهمية فزت أو خسرت انت في عيوننا بطلة موفقه يا فخر الوطن».

فيما كتب تركي الحمد دكتور العلوم السياسية عبر حسابه: «كلي أمل ألا تنسحب بطلتنا السعودية من المواجهة الرياضية مع اللاعبة الإسرائيلية، وتمنحها الفوز بمجرد الانسحاب، فالمسألة رياضة في الأول والأخر، ولن تزول إسرائيل بمثل هذا الانسحاب، أما ألسنة السوء، فستبقى في مستنقع السوء سواء انسحبت أو نافست، فعلى بركة الله».

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