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الرجوب يلتقي لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين ويثمن موقفه (صور)

الأحد 25 يوليو 2021 02:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يلتقي لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين ويثمن موقفه (صور)



طوكيو/سما/

التقى رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، جبريل الرجوب، بلاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، الذي أعلن عن انسحابه من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما وقعت عليه القرعة لمواجهة لاعب إسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارة الرجوب للبعثتين الجزائرية والفلسطينية، اليوم السبت، بحضور القائم بأعمال سفير دولة فلسطين في اليابان هشام نصار.

وأشاد الرجوب بالمواقف الجزائرية الداعمة لفلسطين على كافة الأصعدة بما فيها الرياضة، مثمنا موقف اللاعب نورين الذي يعكس صدق انتمائه لفلسطين وقضية شعبها.

وقرر الاتحاد للدولي للجودو إيقاف اللاعب الجزائري مع الاتجاه لاستبعاده من أولمبياد طوكيو وترحيله إلى بلاده بعد انسحابه من مباراته الأولى في وزن أقل من 73 كيلوغراما تجنبا لمواجهة محتملة في الدور التالي مع منافس إسرائيلي.

وخلال الزيارة التقى رئيس بعثة الجمهورية الجزائرية، حسيبة بولمرقة، مؤكداً عمق العلاقة الجزائرية الفلسطينية.

وشدد خلال اللقاء الذي جمعة باللاعبين الفلسطينيين على ضرورة أن يظهروا بصورة تليق باسم ومكانة فلسطين، قائلاً “على الجميع أن يتحلى بالروح الرياضية، لا سيما وأن الرياضة هي إحدى تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد المنابر التي من خلالها نقل معاناة أبناء شعبنا للعالم أجمع”، متمنياً أن يحصدوا مراتب متقدمة خلال المنافسات في الأولمبياد.



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