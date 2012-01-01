برلماني مصري يكشف عن الحالة الصحية للمشير طنطاوي

القاهرة/سما/

قال البرلماني والإعلامي المصري، مصطفى بكري، إن الحالة الصحية للقائد العام السابق للقوات المسلحة في مصر، المشير حسين طنطاوي، "صعبة".

وقال بكري عبر "تويتر": "يمر سيادة المشير حسين طنطاوي بظروف صحية صعبة، ندعو له بالشفاء وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، لقد حافظ المشير على الوطن من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى، تصدى لمحاولات التآمر على أمن البلاد واستقرارها، تحمل الكثير من الآلام والمتاعب والضغوط النفسية، صدق في كل وعوده التي قطعها على نفسه، أجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها المحددة، وكان صادقا في كل مواقفه التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور".



وأضاف: "سيبقي اسم المشير طنطاوي خالدا في ذاكرة الوطن مهما تعددت السنون، لم يضعف أمام السلطة، كان يقول دوما أنه فقط يريد إنقاذ البلاد من مؤامرة تدبر لإسقاطها وتفتيتها، كان يقول عن مصر (إنها قلب الخرشوفة) وجودها حماية للأمة بأسرها، ندعو للمشير بالصحة والعافية".

وتولى طنطاوي، البالغ حاليا 85 عاما من عمره، منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية من العام 1991 إلى 2012.

وكان طنطاوي بترؤسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية زعيما عمليا لمصر في الفترة بين الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وتولي محمد مرسي رئاسة البلاد في 30 يونيو 2012.