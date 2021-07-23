ميدو ينتقد لباس الرياضيات المصريات في طوكيو :"لابسين بدل رجالي" (صور)

انتقد نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم، أحمد حسام "ميدو"، اللجنة الأولمبية في بلده، بسبب الزي الرسمي الذي اختارته للرياضيات المصريات المشاركات في أولمبياد طوكيو.
وكتب ميدو عبر "تويتر": "مش عارف ليه البنات في البعثة الأولمبية المصرية لابسين بدل رجالي!!؟".
مش عارف ليه البنات في البعثه الاولمبية المصرية لابسين بدل رجالي!! #TokyoOlympics— Mido (@midoahm) July 23, 2021
مش عارف ليه البنات في البعثه الاولمبية المصرية لابسين بدل رجالي!! #TokyoOlympics— Mido (@midoahm) July 23, 2021
كما شارك ميدو مع متابعيه، صورة أخرى للرياضيات الإيرانيات من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو وأرفقها بتعليق: "بنات إيران أهم لابسين لبس بنات".
وافتتحت أمس الجمعة، دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وتستمر منافساتها حتى الثامن من الشهر المقبل، وتشارك مصر في الحدث الرياضي الأبرز في العالم، بأكبر بعثة في تاريخها يصل قوامها إلى 134 لاعبا ولاعبة في 24 لعبة.