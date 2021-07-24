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طائرة عسكرية خاصة لنقل مواطن يعاني من السمنة المفرطة إلى الرياض لتلقي العلاج (فيديو)

الأحد 25 يوليو 2021 01:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة عسكرية خاصة لنقل مواطن يعاني من السمنة المفرطة إلى الرياض لتلقي العلاج (فيديو)



الرياض/سما/

نقلت طائرة شحن عسكرية خاصة، اليوم السبت، منصور الشراري، من مدينة القريات في شمال غرب المملكة نحو العاصمة الرياض لبدء رحلة علاج من السمنة بعدما وصل وزنه إلى نحو 500 كيلوغرام.

وأكد مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة القريات، مجدالله ‏الشراري، أن حكومة ‏المملكة وفرت طائرة خاصة لنقل الشراري إلى ‏مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض بناء على رغبته لبدء ‏مرحلة العلاج.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية، الطائرة رابضة في مطار القريات منذ ساعات الصباح، بينما تم نقل الشراري الذي يبلغ من العمر 40 عاما بسيارة إسعاف مخصصة لمثل هذه الحالات.


وكان منصور الشراري قد ناشد في وقت سابق الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد التدخل، ومساعدته في العلاج داخل المملكة أو خارجها، والحد من معاناته مع آلام والمرض المستمر من منذ 5 سنين بسبب معاناته من السمنة.

وروى أنه في أحد المرات ولدى مراجعته أحد المستشفيات في الرياض، سألوه: "هل معك مرافق، فأجابهم مستغربا كلا.. وحين استفسر عن الأمر قالوا له لكي يحمل جثتك في حال وفاتك، فارتعب وانصرف".

#منصور الشراري و #الرياض #السمنة

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