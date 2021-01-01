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الأردن: وفاة جراء انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز والنيابة العامة تفتح تحقيق

الأحد 25 يوليو 2021 01:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: وفاة جراء انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز والنيابة العامة تفتح تحقيق



عمان/سما/

 طلبت الحكومة الأردنية من النيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الجاردنز والذي تزامن مع وجود حالة وفاة.

وأفادت وسائل اعلام أردنية عن وصول وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري ووزير الداخلية مازن الفراية إلى مستشفى الجاردنز مساء السبت، بعد أنباء عن انقطاع للتيار الكهربائي في المستشفى.

وانتشرت الأجهزة الأمنية في محيط مستشفى الجاردنز وتم اغلاق كافة الطرق المؤدية إليه.

و صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنّ الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها.

وكشف دودين أنّ الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها؛ وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.

وأوضح أنّ وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية والصحّة الدكتور فراس الهوّاري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.

#مستشفى الجاردنز #الاردن #انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الجاردنز

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