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العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالة إلى رئيس وزارء اثيوبيا

الأحد 25 يوليو 2021 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالة إلى رئيس وزارء اثيوبيا



الرياض/سما/

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، أن العاهل السعودي وولي عهده بعثا رسالة تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في بلاده.


وأعرب سلمان بن عبدالعزيز عن أصدق التهاني والتمنيات بالتوفيق والنجاح لآبي أحمد، وللشعب الإثيوبي الصديق، المزيد من التقدم والرقي.

وفي السياق نفسه، بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الوزراء الإثيوبي، معربا فيها عن التمنيات بالتوفيق لآبي أحمد ولدولته، أيضا.

#محمد بن سلمان #الملك سلمان #رئيس وزراء اثيوبيا #آبي أحمد

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