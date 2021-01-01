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عائلة أبو زايد تصدر بياناُ حول حادثة وفاة ابنها حسن

الأحد 25 يوليو 2021 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة أبو زايد تصدر بياناُ حول حادثة وفاة ابنها حسن



غزة/سما/

أصدرت عائلة أبو زايد في الوطن والشتات، مساء يوم السبت، بياناً صحفياً حول ملابسات وفاة نجلها حسن أبو زايد الليلة الماضية.

وقال عائلة أبو زايد، في بيانٍ صحفي "لقد تلقينا ببالغ الحزن خبر استشهاد ابننا حسن الليلة الماضية، ومنذ اللحظة الأولى تواصلت معنا جهات الاختصاص ووضعتنا في ملابسات الحادث".

واضافت العائلة: "نحن نثق بلجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية للتحقيق في الحادث وننتظر نتائجها"، مُؤكّدةً على أنّه لم يصدر عنها أية بيانات او تصريحات صحفية بخصوص حادثة وفاة ابننا حسن.
 
ودعت في ختام بيانها، كافة الجهات إلى عدم استخدام اسم العائلة وقضية ابننا المرحوم حسن في مناكفاتهم السياسية .

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أصدرت، فجر السبت، بيانا توضيحياً حول وفاة مواطن بحادثة إطلاق نار على سيارة بمنطقة حدودية شرقي مدينة غزة مساء الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في البيان: إنه "في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة".

وأضاف البزم "تم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة".

#حسن أبو زايد #غزة #وفاة حسن ابو زايد #وزارة الداخلية بغزة

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