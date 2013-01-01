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مقتل قيادي بـ"حزب الله" في سوريا

السبت 24 يوليو 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل قيادي بـ"حزب الله" في سوريا



بيروت/سما/

أعلنت وسائل إعلامية مقربة من حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، عن مقتل القيادي عماد الأمين الملقب بـ”السيد غريب” في سوريا، وفق ما نقلته العربية.


مقتل القيادي عماد الأمين في سوريا 

‏وأفادت مصادر بأنه من المرجح أن يكون الأمين، قد قُتِل في سوريا، أثناء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت وسط وغرب سوريا في الأيام الماضية.

ووفق وسائل اعلام لبنانية نعى حزب اللّه اليوم الخميس, مُقاتِلًا في صفوفه ويدعى عماد محمد السيد الأمين من بلدة ديركيفا الجنوبية، والملقّب بـ"السيد غريب"‬⁩ الذي توفّي "أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وفي معلومات "ليبانون ديبايت"، يحتل الأمين مركزاً عسكرياً متقدماً في الحزب.



وفي وقتٍ سابق من ظهر اليوم، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل أحمد قريشي، القيادي في “لواء فاطميون” التابع للحرس الثوري الإيراني.


ويعتبر القرشي أحد أبرز قيادات ميليشيا لواء فاطميون، وهو إيراني الجنسية، متواجد في سوريا منذ عام 2013، وقد شارك في العديد من العمليات العسكرية برفقة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.

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