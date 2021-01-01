لهذا السبب.. الرئيس الفرنسي يهاتف بينيت ويطالبه بإيضاحات!

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم الخميس الماضي، وطالبه بتوضيحات بشأن قضية برنامج التجسس (NSO).



وأوضحت القناة العبرية، أن المحادثة جرت بعد أن زُعم أن المغرب استخدم برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي لاختراق الهاتف الشخصي للرئيس الفرنسي ومسؤولين كبار آخرين.



وأضافت أن ماكرون عبّر في المحادثة عن استيائه وطلب التأكد من بينيت أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد.



وأشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء بينيت بعث برسالة إلى ماكرون مفادها أن الحادث وقع حتى قبل توليه منصبه وأن الحكومة الحالية تعرضت لمدى الظاهرة من خلال المنشورات المختلفة.



وأكدت أن بينيت وعد في محادثته مع ماكرون بأنه سيتم التحقيق في الحادث على أعلى المستويات ووعد باستخلاص النتائج المطلوبة قريبًا.



وأضافت القناة العبرية أن مصدر سياسي رفيع أوضح أن هذا أمر جاد وخطير يمكن أن يضر بإسرائيل، وبالتالي فإن التحقيق جار بتدخل مباشر من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الجيش ولن يتم تقديم أي تنازلات لأي طرف.



وأشارت إلى مكتب رئيس الوزراء بينيت رفض التعليق على الأخبار وامتنع عن نشر المحادثة نفسها.