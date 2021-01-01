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داخلية غزة تحذر المواطنين..

السبت 24 يوليو 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تحذر المواطنين..



غزة /سما/

حذرت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، من تداول أية تصريحات مفبركة منسوبة لوزارة الداخلية والأمن الوطني أو للمتحدث باسمها.

ودعت الوزارة على لسان المتحدث باسمها اياد البزم،  المواطنين ووسائل الإعلام لأن يكونوا صمام أمان لجبهتنا الداخلية وعدم التعاطي مع تلك الفبركات، وإلى التأكد من أية أخبار أو تصريحات قبل تداولها، من خلال الرجوع للمصادر الرسمية عبر صفحة المتحدث الرسمي على فيسبوك، والموقع الإلكتروني للوزارة، ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن من يقف خلف تلك الفبركات جهات معادية تعمد لترويج الشائعات من أجل المساس بالجبهة الداخلية في قطاع غزة، وستقوم الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يتورط في ذلك.

#غزة #وزارة الداخلية #اشاعات #اخبار مفبركة

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