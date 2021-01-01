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الكويت.. "انتحار" موظف أمن في السفارة الأمريكية

السبت 24 يوليو 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت.. "انتحار" موظف أمن في السفارة الأمريكية



الكويت /سما/

أقدم حارس أمن آسيوي يعمل في السفارة الأمريكية بالكويت على "الانتحار"، وفق صحيفة كويتية.

وأفادت صحيفة "القبس" المحلية عبر موقعها الإلكتروني، السبت، بأن الأجهزة الأمنية تلقت "بلاغاً يفيد بوجود حالة انتحار في مبنى السفارة الأمريكية بالكويت".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني لم تذكره قوله إن "رجال الأمن عثروا على موظف أمن يدعي جاجاديش وهو هندي الجنسية يبلغ 44 عاما داخل دورة مياه السفارة".

وأضافت: "رجال الأمن وجدوا المنتحر مصابا بطلق ناري في الرأس وبجانبه مسدس".

وتابعت: "جرى رفع الجثة من قبل رجال الأدلة الجنائية (عناصر تحقيقات شرطية)، ونقلها الى الطب الشرعي، وذلك لتحديد وقت الوفاة وسببها".

ولم يصدر بيان من السفارة الأمريكية بالكويت حول ملابسات الواقعة حتى الساعة 16.05 ت.غ.

#السفارة الامريكية #الكويت

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