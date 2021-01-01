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الأردن: المتسللون من أراضينا إلى إسرائيل أجانب

السبت 24 يوليو 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: المتسللون من أراضينا إلى إسرائيل أجانب



عمان /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، أن الأشخاص المقبوض عليهم بعد تسللهم إلى إسرائيل، من جنسيات أجنبية، وأكدت متابعتها لـ"حيثيات الموضوع".

وقال المتحدث باسم الوزارة ضيف الله الفايز، في بيان، إن "الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية (لم يحددها)".

وأضاف أنه "ليس من بينهم أي مواطن أردني"، لافتا أن "الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 5 أشخاص، قال إنهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية.

وقال الجيش في بيان، إنه بعد مطاردة استمرت لساعات اعتقلت عناصره المشتبه بهم الخمسة الذين تسللوا عبر الحدود الجنوبية للأردن إلى داخل إسرائيل.

#الاردن #تسلل #اسرائيل

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