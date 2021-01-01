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مجلس الأمن يجتمع الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه

السبت 24 يوليو 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يجتمع الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه



رام الله /سما/

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقدُ جلسة الأربعاء المقبل يبحث فيها انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أنه تم أمس إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الارض الفلسطينية.

ولفت إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة لجلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل.

#فلسطين #رياض منصور #مجلس الأمن #الانتهاكات الإسرائيلية

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