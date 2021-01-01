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الون بن دافيد يكشف عن انجاز " السنوار" الاكبر خلال حرب غزة ..

السبت 24 يوليو 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الون بن دافيد يكشف عن انجاز " السنوار" الاكبر خلال حرب غزة ..



القدس المحتلة/سما/


قال المحلل العسكري للقناة العاشرة العبرية الون بن دافيد ان  أكبر إنجاز حققه يحيى السنوار في عملية "حارس الأسوار" هو نجاحه ولأول مرة منذ سنوات طويلة بالربط بين جميع التواجد الفلسطيني في كل من الضفة الغربية والداخل، وليس كالمواجهات السابقة التي كانت محدودة بغزة فقط، وبإلهام منه كذلك أطلقت خلايا  فلسطينية صواريخ من سوريا ولبنان على إسرائيل.

وقال ان السنوار  يعرف جيدا ما تعلمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذا الأسبوع فقط أن الموضوع الوحيد الذي دائما وأبدا مايوحد الفلسطينيين أينما كانوا هو موضوع المسجد الأقصى، وليس فقط الفلسطينيين بل المسلمين في جميع أنحاء العالم يعتبرون الأقصى هو رمز يمكن في لحظة أن يخرج الناس إلى الشوارع.

ًاوضح أن استفزاز المجموعات اليهودية التي اقتحمت يوم الأحد المسجد الأقـصى وأقامت فيه الصلوات كان المحفز الرئيسي لإطلاق الصواريخ على الجليل حيث أحدث صدى كبيرا في المنطقة، وكان ينظر إليه على أنها محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الأقصى.

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