الرئيس يهنئ نظيره التونسي بعيد الجمهورية

رام الله /سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الجمهورية.

وأعرب الرئيس في برقية التهنئة، عن حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية العميقة والتاريخية لما فيه منفعة وخير شعبينا وبلدينا الشقيقين، وتثميننا لانشغالكم بقضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تولونها كبير اهتمامكم ودعمكم الأخوي، وصولا لإنهاء الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا، ونيل شعبنا لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير على أرض دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.