التونسي الجندوبي يهدي العرب أول ميدالية في أولمبياد طوكيو

طوكيو /سما/

منح اللاعب التونسي محمد خليل الجندوبي، اليوم السبت، العرب أول ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما اكتفى بالفضية في منافسات رياضة التايكواندو في فئة وزن 58 كيلوغراما.

واكتفى الجندوبي بالميدالية الفضية لمسابقة التايكواندو بعد هزيمته في النهائي أمام الإيطالي فيتو ديلا كويلا المصنف الثاني عالميا بنتيجة 16-12، وهو تقدم بالنتيجة 10-8، قبل ان يعادل اللاعب الإيطالي بـ10-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 16-12.

وكان التونسي محمد الجندوبي (19 عاما) فاز في الدور نصف النهائي على بطل العالم الكوري الجنوبي جانغ جون بنتيجة 25-18.

وبدأ مشواره بالفوز على الاثيوبي سولومون ديمسي (32-9)، وفاز في ربع النهائي على بطل أوروبا 2018، ووصيف العالم 2017 الروسي ميخاييل بـ25-18