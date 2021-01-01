مستوطنون يعتدون على صحفيين في تل رميدة وإصابة مواطن في التوانه جنوب الخليل

الخليل /سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على صحفيين أثناء تواجدهم في منطقة تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، ومنعوهم من مواصلة عملهم.

وقال الناشط ضد الاستيطان ياسر أبو مرخية، إن عددا من المستوطنين اعتدوا على طاقم صحفيين من قناة الجزيرة، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، ومنعوهم من مواصلة عملهم.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن باعتداء للمستوطنين بحماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، على منازل المواطنين في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور، إن عددا من مستوطني "حفات ماعون" هاجموا بحماية جنود الاحتلال القرية، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة ما تسبب بإصابته مواطن بجروح ورضوض في رأسه.

وأضاف ان المستوطنين حاولوا الاعتداء على نشطاء الحماية وشتموهم بألفاظ نابية، مشيرا إلى أن النشطاء وأهالي القرية العزل تصدوا للمستوطنين.