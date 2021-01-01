  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يعتدون على صحفيين في تل رميدة وإصابة مواطن في التوانه جنوب الخليل

السبت 24 يوليو 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على صحفيين في تل رميدة وإصابة مواطن في التوانه جنوب الخليل



الخليل /سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على صحفيين أثناء تواجدهم في منطقة تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، ومنعوهم من مواصلة عملهم.

وقال الناشط ضد الاستيطان ياسر أبو مرخية، إن عددا من المستوطنين اعتدوا على طاقم صحفيين من قناة الجزيرة، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، ومنعوهم من مواصلة عملهم.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن باعتداء للمستوطنين بحماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، على منازل المواطنين في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور، إن عددا من مستوطني "حفات ماعون" هاجموا بحماية جنود الاحتلال القرية، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة ما تسبب بإصابته مواطن بجروح ورضوض في رأسه.

وأضاف ان المستوطنين حاولوا الاعتداء على نشطاء الحماية وشتموهم بألفاظ نابية، مشيرا إلى أن النشطاء وأهالي القرية العزل تصدوا للمستوطنين.

#اعتداءات المستوطنين #منطقة تل الرميدة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: خياران لضخ الأموال القطرية إلى غزة

لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

نبيل عمرو: انقلاب يحدث في فلسطين..فيديو

مقتل مواطن بالرصاص شرق مدينة غزة.. والداخلية توضح

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

كيف ساعد "الذكاء الاصطناعي" إسرائيل على هزيمة حماس في الحرب الأخيرة في غزة ؟

وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

الأخبار الرئيسية

"يسرائيل هيوم" تكشف المشكلة بشأن العلاقات التركية الاسرائيلية.. ما علاقة حماس؟

قطر

"معاريف" تكشف عن خيارات مطروحة لتحقيق تقدم في قضية المنحة القطرية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 73 حالة في فلسطين

عع

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار عكرمة مهنا في طولكرم

فصائل المقاومة بغزة تستنكر بيان "مركز حقوقي" بشأن حادث "سوق الزاوية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية