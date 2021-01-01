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الجهاد: قرار الاتحاد الافريقي منح الاحتلال عضوية مراقب انتكاسة كبيرة

السبت 24 يوليو 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: قرار الاتحاد الافريقي منح الاحتلال عضوية مراقب انتكاسة كبيرة



غزة /سما/

دان الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي  طارق سلمي، اليوم السبت، بشدة قرار منح الكيان الصهيوني عضوية بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

وقال سلمي في تصريح صحفي، "إن هذا القرار يعكس مدى النفوذ الصهيوني الذي وصل حد الهيمنة على الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار الدول الإفريقية".

وشدد على أن منح عضوية مراقب للاحتلال انتكاسة كبيرة في سياسات الاتحاد الإفريقي التي عانت دوله على مدار عقود من الاحتلال والعنصرية، وخاضت شعوبه ثورات كبيرة ضد الاستعمار والعنصرية.

وأضاف سلمي "إن هذا القرار لا يمثل الشعوب الإفريقية التي تقف دوماً مع مظلومية الشعوب وتنحاز لعدالة القضية الفلسطينية".

ودعا المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، الأحزاب والقوى الحرة في دول القارة الإفريقية إلى الانتباه لمخاطر هذا القرار على أمن القارة واستقرار دولها، والوقوف ضد هذا القرار ورفضه والعمل على اسقاطه وطرد الكيان الصهيوني.

#الجهاد الاسلامي #طارق سلمي #الاتحاد الافريقي #اسرائيل

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