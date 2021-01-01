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"حماس" تُحذر من إصرار الاحتلال السيطرة على المواقع الاستراتيجية

السبت 24 يوليو 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تُحذر من إصرار الاحتلال السيطرة على المواقع الاستراتيجية



رام الله /سما/

حذّر القيادي في حركة حماس فازع صوافطة، اليوم السبت، من إصرار الاحتلال على استهداف الأرض والسيطرة على المواقع الاستراتيجية لخلق حالة من التواصل بين المستوطنات وتوسيعها.

وقال صوافطة في بيانٍ صحفي: " نموذج بيتا يُمثل النموذج الناجح في المقاومة الشعبية الذي أثبت حضوره ويجب تعميمه"، داعيًا إلى ضرورة تعميمه في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأوضح أنّ المقاومة قادرة على وقف مخططات الاحتلال الرامية لتهويد الأرض والاستيلاء عليها، مُضيفًا: "نشعر بكل فخر بهذه الإرادة الفلسطينية الحاضرة في بيتا وجبل صبيح، وبالروح الوطنية العالية في مواجهة الاحتلال التي بدأت تنتقل من بيتا إلى مناطق أخرى".

وذكر أنّ الضفة الغربية تتعرض لهجمة استيطانية كبيرة من الاحتلال وتغوّل واضح من المستوطنين، مُؤكّدًا على أنّ هذا التغول لا يمكن كبح جماحه إلا من خلال المقاومة بكل أشكالها.

ونوّه إلى أنّ المقاومة الشعبية بأدواتها البسيطة والأساليب المختلفة من الإرباك الليلي والإرادة الحقيقة في المواجهة التي ينتهجها أهالي بيتا قادرة على وقف التمدد الاستيطاني في بلدات وقرى الضفة وإفشال مخططات الاحتلال

وشدّد صوافطة على أنّه ليس أمام الفلسطينيين سوى خيار المقاومة لوقف التمدد الاستيطاني في مناطق الضفة، مُوجهًا التحية لأهل بيتا وكل مناطق المواجهة مع الاحتلال "الإسرائيلي".

#حركة حماس #الاستيطان #بلدة بيتا #المقاومة الشعبية

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