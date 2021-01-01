  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الجهاد الإسلامي" تنعى الشهيد محمد التميمي

السبت 24 يوليو 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الإسلامي" تنعى الشهيد محمد التميمي



غزة /سما/

نعت حركة الجهاد الاسلامي، اليوم السبت، الشهيد محمد التميمي، والذي استشهد متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.

وأكّدت الحركة في بيانٍ صحفي، على أنّ مواجهات الشباب الثائر مع الاحتلال في الضفة، دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه، واستعداده الدائم للتضحية دفاعًا عن الأرض والمقدسات، وتصميمه على استمرار المقاومة بكل أشكالها، ورفض الاستسلام أمام الإرهاب الذي يمارسه العدو.

وثمّنت بقوة مواجهة الشباب الثائر في الضفة مع الاحتلال والمستوطنين، مُوضحةً أنّ الشباب الثائر في الضفة المحتلة والقدس أثبتت أنّ طريق المقاومة والجهاد هو الطريق الأقرب للحرية وطرد الاحتلال، وهذا الطريق هو الذي يمثل نبض الشعب الفلسطيني ويحقق تطلعاته في العودة والتحرير.

وأضافت: "تصاعد المواجهات واستمرارها يعني رفض أيّ محاولات مشبوهة لعودة المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني".

#الجهاد الاسلامي #الشهيد محمد التميمي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: خياران لضخ الأموال القطرية إلى غزة

لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

نبيل عمرو: انقلاب يحدث في فلسطين..فيديو

مقتل مواطن بالرصاص شرق مدينة غزة.. والداخلية توضح

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

كيف ساعد "الذكاء الاصطناعي" إسرائيل على هزيمة حماس في الحرب الأخيرة في غزة ؟

وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

الأخبار الرئيسية

"يسرائيل هيوم" تكشف المشكلة بشأن العلاقات التركية الاسرائيلية.. ما علاقة حماس؟

قطر

"معاريف" تكشف عن خيارات مطروحة لتحقيق تقدم في قضية المنحة القطرية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 73 حالة في فلسطين

عع

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار عكرمة مهنا في طولكرم

فصائل المقاومة بغزة تستنكر بيان "مركز حقوقي" بشأن حادث "سوق الزاوية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية