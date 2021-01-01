أشغال غزة: عملية إزالة ركام المنازل ستنتهي بداية الشهر المقبل

غزة /سما/

أكّدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ، اليوم السبت، على أن عملية إزالة ركام المنازل، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ستنتهي بداية الشهر المقبل.

وأضافت الوزارة في تصريحات صحفية لإذاعة "صوت الأقصى" أن "80% من ركام المنازل تم إزالته".

وبيّنت أن "إغاثات المواطنين بحاجة إلى 18 مليون دولار وموجود لدينا تعاقدات تصل إلى 7 مليون دولار وهناك عجز في 11 مليون دولار تقريباً".

وأشارت إلى أن "تكلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية خلال العدوان الأخير تقدر بحوالي 165 مليون دولار، ولدينا عجز بقيمة 150 مليون دولار من الحروب السابقة".

ولفتت إلى أن "تكلفة أضرار القطاعات المختلفة (بنية تحتية واقتصاد وغيرها..) تزيد عن 500 مليون دولار، ولدينا عجز بقيمة 600 مليون دولار من الحروب السابقة".