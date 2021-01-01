العبادلة : قدمنا توصيات ببدء العام الدراسي بصورة طبيعية في غزة

غزة / سما /

قال مدير دائرة الطب الوقائي ومكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، اليوم السبت، إن: "الوزارة قدمت توجيهات ببدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بشكل طبيعي طالما استمر الاستقرار على الوضع الوبائي في القطاع".

وأضاف العبادلة، في تصريح صحفي، أن المتابعة المستمرة للوضع الوبائي عكست استقرارًا في الحالة الوبائية خلال عيد الأضحى المبارك وخلال الأيام السابقة أيضًا.

ولفت إلى أن إقبال المواطنين على التطعيم بشكل مستمر سينعكس ايجابيًا على الحالة الصحية بشكلٍ عام، منوهًا إلى أنه لم تسجل أي إصابات بطفرات جديدة كالطفرة الهندية في القطاع مؤخرًا.

وأعربت العبادلة، عن استيائه من حالة التراخي بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم رصدها على المواطنين، حاثًا إياهم على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سير الحياة بشكلها الطبيعي وعدم اللجوء إلي أي تقييد أو إغلاقات.