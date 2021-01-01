  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العبادلة : قدمنا توصيات ببدء العام الدراسي بصورة طبيعية في غزة

السبت 24 يوليو 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
العبادلة : قدمنا توصيات ببدء العام الدراسي بصورة طبيعية في غزة



غزة / سما /

قال مدير دائرة الطب الوقائي ومكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، اليوم السبت، إن: "الوزارة قدمت توجيهات ببدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بشكل طبيعي طالما استمر الاستقرار على الوضع الوبائي في القطاع".

وأضاف العبادلة، في تصريح صحفي، أن المتابعة المستمرة للوضع الوبائي عكست استقرارًا في الحالة الوبائية خلال عيد الأضحى المبارك وخلال الأيام السابقة أيضًا.

ولفت إلى أن إقبال المواطنين على التطعيم بشكل مستمر سينعكس ايجابيًا على الحالة الصحية بشكلٍ عام، منوهًا إلى أنه لم تسجل أي إصابات بطفرات جديدة كالطفرة الهندية في القطاع مؤخرًا.

وأعربت العبادلة، عن استيائه من حالة التراخي بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم رصدها على المواطنين، حاثًا إياهم على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سير الحياة بشكلها الطبيعي وعدم اللجوء إلي أي تقييد أو إغلاقات.

#كورونا في غزة #الصحة غزة #كورونا فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مركز حقوقي يكشف تفاصيل انفجار سوق الزاوية بغزة: نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم..

صحيفة عبرية: خياران لضخ الأموال القطرية إلى غزة

لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

نبيل عمرو: انقلاب يحدث في فلسطين..فيديو

مقتل مواطن بالرصاص شرق مدينة غزة.. والداخلية توضح

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

صور: أمواج البحر تغرق استراحات على شاطئ غزة

الأخبار الرئيسية

قطر

"معاريف" تكشف عن خيارات مطروحة لتحقيق تقدم في قضية المنحة القطرية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 73 حالة في فلسطين

عع

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار عكرمة مهنا في طولكرم

فصائل المقاومة بغزة تستنكر بيان "مركز حقوقي" بشأن حادث "سوق الزاوية"

نت

وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية