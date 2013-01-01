  1. الرئيسية
  2. مقالات

الثورة التي غيرت مجرى التاريخ في الوطن العربي..الرئيس علي ناصر محمد

السبت 24 يوليو 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الثورة التي غيرت مجرى التاريخ في الوطن العربي..الرئيس علي ناصر محمد



يصادف اليوم الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة في مصر، وهي بحقّ ثورة كل العرب من المحيط الى الخليج، وليس الشعب المصري وحده.
وكحقيقة راسخة عندما تنهض مصر تنهض معها الأمة العربية من المحيط الى الخليج، وحدث هذا فعلاً في فترة المد القومي والتحرري ومقاومة الاستعمار وقواعده..
بقيام ثورة مصر تحققت لشعبها منجزات عظيمة منها أن الحكم أصبح وطنياً لأول مرة في تاريخ مصر، منذ عصر الفراعنة، جلاء القاعدة البريطانية من السويس، بناء السد العالي، بناء جيش وطني واستقلال القرار الوطني، تأميم قناة السويس، إنشاء صناعات ثقيلة منها مصانع الصلب والحديد في حلوان، الإصلاح الزراعي، مجانية وتطوير التعليم الذي استفاد منه الشعب المصري واليمني والشعوب العربية، التطبيب المجاني والتأمين الصحي، محاربة الاستعمار وقواعده في المنطقة العربية وغيرها.. قيام حركة عدم الانحياز التي أسسها القادة العظام آنذاك: عبد الناصر، تيتو، نهرو.. ودعم حركات التحرر الوطني العربية والافريقية والامريكية اللاتينية ووضع القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية في حركة عدم الانحياز والأمم المتحدة.
وفي افريقيا، إحدى دوائر السياسة الخارجية المصرية، كانت مصر من مؤسسي منظمة الوحدة الافريقية التي اتخذت من أديس أبابا مقراً لها (الاتحاد الافريقي حالياً) وكانت القاهرة وأديس تسعيان لحل الخلافات الأفريقية – الأفريقية عبر الحوار وليس عبر الحروب..
وتبنت مصر عقد القمم العربية وبثت الروح في جامعة الدول العربية التي تحولت في عهده إلى بيت للعرب جميعاً.
وساندت ثورة مصر عبد الناصر بسخاء ثورتي اليمن شمالاً وجنوباً، وقبلها الثورة الجزائرية، عسكرياً وسياسياً وثقافياً وتعليمياً وإدارياً ومالياً، وبفضل هذا الدعم الكبير الذي لا سابقة له في العلاقات العربية – العربية صمدت الجمهورية في الشمال وتحقق الاستقلال في الجنوب عام 1967م.
كان قرار مصر بدعم ثورتي اليمن ذو بعد استراتيجي عروبي في الصراع العربي – الإسرائيلي، وهو ما أدركته القوى الاستعمارية وإسرائيل وقوضته بعدوانها عام 1967م. ومعلوم أن اليمن يتحكم بالبوابة الجنوبية للبحر الأحمر بينما تتحكم مصر ببوابته الشمالية، وفي حرب أكتوبر 1973م أغلق البلدان البوابتين أمام الملاحة المدنية والعسكرية الإسرائيلية مما عظم من فرص النصر في تلك الحرب المجيدة.
وتاريخياً ارتبطت مصر واليمن منذ القدم بمصالح استراتيجية حيوية وعلاقات تجارية وتاريخية تستوطن حضن الزمن الواسع، وزاد من عمق علاقات البلدين الامتداد الجغرافي والتأثيرات الحضارية والثقافية، الدينية واللغوية والأهداف القومية المشتركة… تلك العوامل الإنسانية التي كان لها تأثيرها الكبير حتى اليوم من منظور استثنائية هذه العلاقات في توحيد مصالحهما لخدمة شعبيهما وكل البشرية.
وبهذه المناسبة نحيي مصر شعباً وحكومة ورئيساً على موقفها السياسي لدعم القضية الفلسطينية وقد كان دورها حاسماً ومهماً في وقف العدوان على قطاع غزة ومحاولة اجتياحها نصرة للقدس والمسجد الاقصى، وقد رحبت الجماهير العربية بهذا الموقف القومي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي..
التحية الصادقة للشعب المصري العظيم صانع هذه الثورة وقيادته، وصانع هذه النهضة التي تشهدها مصر اليوم، مع التمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار والسلام..
وكل عام وأنتم وأمتنا العربية بخير..
رئيس يمني سابق

الأكثر قراءة اليوم

مركز حقوقي يكشف تفاصيل انفجار سوق الزاوية بغزة: نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم..

صحيفة عبرية: خياران لضخ الأموال القطرية إلى غزة

لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

نبيل عمرو: انقلاب يحدث في فلسطين..فيديو

مقتل مواطن بالرصاص شرق مدينة غزة.. والداخلية توضح

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

صور: أمواج البحر تغرق استراحات على شاطئ غزة

الأخبار الرئيسية

قطر

"معاريف" تكشف عن خيارات مطروحة لتحقيق تقدم في قضية المنحة القطرية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 73 حالة في فلسطين

عع

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار عكرمة مهنا في طولكرم

فصائل المقاومة بغزة تستنكر بيان "مركز حقوقي" بشأن حادث "سوق الزاوية"

نت

وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية