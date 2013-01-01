مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين بشجار في يطا جنوب الخليل

الخليل /سما/

قتل مواطن وأصيب أربعة آخرون جراء شجار في مدينة يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه وبناءً على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول نشوب شجار في مدينة يطا نتج عنه وقوع 5 إصابات نقلت للمستشفى الأهلي وصفت واحدة منها بالخطيرة، تحركت قوة من شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية لمكان الشجار وللمشفى وقد أعلن الأطباء عن وفاة المصاب الذي وصفت أصابته بالخطرة.

وقال ارزيقات إن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق، فيما تباشر الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة المواطن.

وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات مقتل مواطن (52 عاماً) في مدينة يطا جنوب الخليل.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.