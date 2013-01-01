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مستوطنون يحاولون منع صب منزل في قريوت

السبت 24 يوليو 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحاولون منع صب منزل في قريوت



نابلس /سما/

حاول مستوطنون امس السبت منع صب أحد البيوت في بلدة قريوت جنوب نابلس.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بشار القريوتي أن مجموعة من المستوطنين الملثمين هاجموا المنطقة الجنوبية الشرقية بحماية قوات الاحتلال، وحاولوا منع صب سقف أحد المنازل والاعتداء على المزارعين ومنعهم من العمل بأراضيهم الزراعية.

وأضاف أن الأهالي هبوا بالمئات للتصدي للمستوطنين، ما اضطر قوات الاحتلال لإبعاد المستوطنين، فيما تمكن الأهالي من استكمال صب المنزل يدويا بعد أن غادرت خلاطات الباطون الجاهز المنطقة تفاديا لاحتجازها.

ويقع هذا المنزل بمنطقة مصنفة (ب) بين بلدتي قريوت وجالود، وقبالة مستوطنة “شيفوت راحيل”.

وأشار الى أن عصابات المستوطنين في البؤر الاستيطانية الاربع المحيطة بقريوت يتخذون من تلك البؤر منطلقا لهجماتهم واعتداءاتهم على اهالي القرى بالمنطقة وممتلكاتهم.

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #بلدة قريوت

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