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بهدف تحويله لبؤرة استــيطانية.. مستوطنون يستولون على “معسكر تياسير” المخلى من 2013

السبت 24 يوليو 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بهدف تحويله لبؤرة استــيطانية.. مستوطنون يستولون على “معسكر تياسير” المخلى من 2013



طوباس /سما/

استولت عائلات من المستوطنين منذ يومين على مباني معسكر تياسير (5 كم شرق طوباس)، والذي كانت قوات الاحتلال أخلته في 2013.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن عائلات من المستوطنين استولت على المعسكر وتقيم حاليا في مبانيه، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المكان.

وأضاف أن حكومة الاحتلال أطلقت العنان لعصابات المستعمرين التي شكلتها من أجل الاستيلاء على الأراضي وترويع الفلسطينيين والاعتداء عليهم.

وتابع بشارات: “هذا ما حذرنا منه منذ سنوات، حيث ستكون المعركة على عتبات بيوتنا. واليوم إما أن نقتلع هذه البؤرة الاستيطانية أو علينا انتظار الأسوأ”.

بدورها، دعت فصائل العمل الوطني وفعاليات المحافظة إلى فعالية عصر اليوم السبت، احتجاجاً على إقامة هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة، ستنطلق من وسط مدينة طوباس نحو معسكر تياسير.

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #معسكر تياسير

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