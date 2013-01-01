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رأفت يدين التصعيد الاسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الشعبية

السبت 24 يوليو 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت يدين التصعيد الاسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الشعبية



رام الله /سما/

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار على المسيرات الشعبية الرافضة للممارسات والاجراءات الاسرائيلية في عدة قرى وبلدات من الضفة.

وقال رأفت في بيان له، اليوم السبت، إن هذه السياسة من قبل سلطات الاحتلال مستمرة ومتصاعدة وممنهجة فهي ترتكب يوميا جرائم بحق أبناء شعبنا بقصد النيل من عزيمتهم ومقاومتهم للوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، لكنهم سيواصلون تصديهم لجيش الاحتلال والمستوطنين عبر كل أشكال المقاومة الشعبية.

ولفت إلى أنه يتم العمل مع محكمة الجنايات الدولية من أجل الإسراع في فتح تحقيق بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد شعبنا والأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله حول نية حكومة الاحتلال تعزيز وتقوية المستوطنات الاستعمارية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة وتوسيعها، يأتي في إطار النهج الاسرائيلي القائم على تدمير حل الدولتين، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وثمن تشكيل لجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، داعيا محكمة الجنايات الدولية لمباشرة فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأكد رأفت أن الاتصالات جارية مع محكمة الجنايات والمؤسسات الدولية والدول في العالم، من أجل فرض عقوبات على إسرائيل، حتى يتم ردعها وإجبارها على وقف كل إجراءاتها وممارساتها الإجرامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد رأفت بالجهود التي تقوم بها الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والصديقة في أميركا، التي ساهمت في زيادة الدعم الشعبي الأميركي للموقف الفلسطيني، وبدء بعض الشركات الأميركية مقاطعة المستوطنات، كما أثر على موقف الإدارة الأميركية التي طالبت إسرائيل بوقف الاستيطان ووقف أية عقوبات اقتصادية ضد السلطة الوطنية، وأعلنت عن تمسكها بحل الدولتين.

#صالح رأفت #منظمة التحرير

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