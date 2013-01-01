  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة 6 مليون شيقل

السبت 24 يوليو 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة 6 مليون شيقل



بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة وبإسناد قوة من الأمن الوطني والإستخبارات، السبت، على شخصٍ صادرٍ بحقه مذكراتٍ قضائيةٍ بقيمة 6 مليون شيقل في بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن قوةً من شرطة المحافظة تساندها قوة من الأمن الوطني والإستخبارات وأثناء تنفيذهم لحملة أمنية للبحث عن مطلوبين للعدالة وخارجين عن القانون في بلدتي حوسان والخضر قبضت على شخصٍ مطلوبٍ للعدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة (6) مليون شيقل وقبضت كذلك على (5) أشخاصٍ آخرين صادر بحقهم مذكرات قضائية بقيمة نصف مليون شيقل .

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مركز حقوقي يكشف تفاصيل انفجار سوق الزاوية بغزة: نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم..

صحيفة عبرية: خياران لضخ الأموال القطرية إلى غزة

لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

نبيل عمرو: انقلاب يحدث في فلسطين..فيديو

مقتل مواطن بالرصاص شرق مدينة غزة.. والداخلية توضح

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

صور: أمواج البحر تغرق استراحات على شاطئ غزة

الأخبار الرئيسية

قطر

"معاريف" تكشف عن خيارات مطروحة لتحقيق تقدم في قضية المنحة القطرية

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 73 حالة في فلسطين

عع

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار عكرمة مهنا في طولكرم

فصائل المقاومة بغزة تستنكر بيان "مركز حقوقي" بشأن حادث "سوق الزاوية"

نت

وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية