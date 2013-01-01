القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة 6 مليون شيقل

بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة وبإسناد قوة من الأمن الوطني والإستخبارات، السبت، على شخصٍ صادرٍ بحقه مذكراتٍ قضائيةٍ بقيمة 6 مليون شيقل في بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن قوةً من شرطة المحافظة تساندها قوة من الأمن الوطني والإستخبارات وأثناء تنفيذهم لحملة أمنية للبحث عن مطلوبين للعدالة وخارجين عن القانون في بلدتي حوسان والخضر قبضت على شخصٍ مطلوبٍ للعدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة (6) مليون شيقل وقبضت كذلك على (5) أشخاصٍ آخرين صادر بحقهم مذكرات قضائية بقيمة نصف مليون شيقل .

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.