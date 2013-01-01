رام الله تودّع الشهيد الفتى محمد التميمي

رام الله /سما/

شيع مئات المواطنين، السبت، جثمان الشهيد محمد منير التميمي، الذي سقط برصاص قوات الاحتلال، أمس، خلال مواجهات مع متظاهرين شمالي مدينة رام الله.

وانطلق موكب تشييع الشهيد التميمي (17 عاما) من مستشفى رام الله الحكومي، نحو مسقط رأسه بلدة دير نظام شمال غرب رام الله.

وألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد القرية ويوارى الثرى في مقبرتها.

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية.

واستشهد التميمي الجمعة، متأثرا بإصابته بالرصاص خلال تفريق جنود الاحتلال متظاهرين رافضين للاستيطان في قرية النبي صالح، شمالي رام الله.

والجمعة، أصيب مئات المواطنين في مواجهات مع جيش الاحتلال، خلال فعاليات منددة بالاستيطان، في مناطق متفرقة من الضفة.