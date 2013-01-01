غزة- مباحث التموين تضبط 12 ألف حبة من المفرقعات والألعاب النارية

غزة /سما/

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، كمية من المفرقعات والألعاب النارية في محافظة خان يونس قبل توزيعها استعداداً لبيعها قبيل الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.



وقال المقدم أحمد قنيطة مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في تصريح صحفي: "إنه فور وصول المعلومات حول وجود كمية من المفرقعات لدى التاجر (ح. ب)، توجهت قوة من دائرة مباحث التموين، وبمشاركة دوريات محافظة خان يونس والشرطة الخاصة ومفتش التحقيق إلى مخازن التاجر لمصادرة المواد" .



وأكد أنه تم تفتيش المكان وضبط 12 ألف حبة منوعة من المفرقعات والألعاب النارية حسب الأصول وتحويل ملف القضية لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.



وبين قنيطة أن هناك تعليمات بمنع تداول المفرقعات والألعاب النارية في الأسواق، لما تسببه من أضرار ومخاطر صحية بالغة الخطورة، قد تؤدي إلى فقدان أجزاء من جسم الإنسان وتلحق به إعاقة مستديمة، وقد شهدنا في قطاع غزة عشرات الحالات من هذه الإصابات