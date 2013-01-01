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خلافات بين بينيت وشاكيد حول الإجراءات ضد نتنياهو

السبت 24 يوليو 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافات بين بينيت وشاكيد حول الإجراءات ضد نتنياهو



القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة الـ13 العبرية ظهر السبت أن خلافات جديدة طرأت خلال الأيام الماضية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية ايلي شاكيد.
 
ووفقاً للقناة العبرية، طرأت الخلافات بين بينيت وزيرة الداخلية، في الوقت الذي عارضت فيه الأخيرة قانون عرقلة نتنياهو.
 
يشار إلى أن وزير القضاء يروج للقانون الذي سيمنع المتهم جنائياً من تشكيل الحكومة لكن شاكيد تعارض ذلك بشدة.
 
من ناحية أخرى كان رئيس الوزراء وبشكل سري قد وافق على الاقتراح وأيضاً ساعر مهتم بإقرار القانون في الكنيست الشتوي المُقبل.

#اسرائيل #نفتالي بينت #أييليت شاكيد #بنيامين نتنياهو #حزب يمينا

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