التنين الصينى وآفاق المستقبل ،،، جلال نشوان

يقف الغرب حائرا أمام النموذج الصينى الذى يمضى قدما الى الامام غير عابئ باى عراقيل تقف أمامه ،حيث قدم دليلا قويا على التقدم الاقتصأدى الكبير ،دون أن يعتنق قيم الديمقراطية كما يفهمها الغرب



وهنا تستحضرنى مقولة لوزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية(اذا لم يغير العالم الحر الصين ،فإن الصين الشيوعية، ستغير العالم )



وفى الواقع كان الغرب يرى الخطر من سياسة فلاديمير بوتين الذى انتشل روسيا من البيروقراطية والكثير من المعوقات ،إلا أنه لم يعد يشكل خطرا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية كما الصين



بات النموذج الصينى يؤرق ليس فقط الغرب ،بل العالم كله،.كيف لبلد مثل الصين يتحكم فيه حزب واحد يبلغ عدد اعضائه 90 مليون عضو وعلى قاعدة ان بيروقراطية الأحزاب وفلسفتها وايدلوجياتها ،تقدم نموذجا اقتصاديا مذهلا ولا أبالغ اذا قلت ان الصين باتت تتحكم فى اقتصاد العالم كله



الولايات المتحدة الأمريكية التى باتت منزعجة جدا من التغول الصينى ،وقد جاء هذا على لسان رئيسها ترامب الذى ينتهج سياسة خلط الأوراق اتهم الصين بانها تتكتم الكثير من الأسرار عن جائحة كورونا وتارة انهمها بأن الجائحة تم تصنيعها فى مختبرات( اوهايو )وتارة يتهم منظمة الصحة العالمية لأنها منحازة للصين وانه سيوقف الدعم عنها



اما قصة التبادل التجاري فهذا موضوع آخر



تحت ضباب الحسابات التجارية والابتسامات الخادعة، يخبو صراع مرير فى هذا المضمار ورغم ذلك تمضى الصين واثقة من خطواتها كيف لا ؟ومن المتوقع ان تبلغ حجم الاستثمارات الصينة فى إيران وحدها 400 مليار دولار.فى السنوات القادمة الكثير من الصراعات فى هونغ كونغ و كذلك بحر الصين والكثير من الارهاصات والاحتقان فى العلاقات بين الصين والولايات المتحدة حتى وصل الامر إلى تبادل الاتهامات بالتجسس وإغلاق القنصليات



لقد اتبتت الصين العظمى بأنها الدولة المتحضرة والراقية،حيث جابت الوفود الطبية الصينية المحملة بالادوية ، العالم كله وهى تساعد الدول كافة فى كيفية محاصرة الجائحة والقضاء عليها نهائيا



وهنا يتبادر الى اذهاننا السؤال التالى لماذا يشكل( التنين ) حضورا كبيرا وعميقا فى حياة الصينيين الثقافية؟



وفى الواقع يحتل التنين مساحة شاسعة فى وجدان الانسان الصيني ويعتبر جزءا لا يتجزأ من ثقافته وتكوينه النفسى كما يمثل التنين المحور الاساسى للاداب والفنون والهندسة والعمارة وكافة المجالات الثقافية الاخرى والتنين يرمزللسلطة القوية والثروة والفال الحسن وهناك من يعتقد انه يطرد الأرواح الشريرة الصين العظمى تتقدم وفى فكر وذهن الصينيين قوة التنين الذى غدا حافزا للتحدى واستنهاض الهمم للتقدم الى الامام ، سياتى اليوم الذى يحكم التنين الصينى العالم كله