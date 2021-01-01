ارزيقات: مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين بشجار في يطا جنوب الخليل

الخليل/سما/

قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنا قتل وأصيب أربعة آخرون بالرصاص، في شجار بمدينة يطا جنوب الخليل.

وأ علن الاطباء في المستشفى الاهلي عن مقتل مواطن متأثراً باصابته الحرجة، كما قالت مصادر طبية في مستشفى ابو الحسن القاسم، ان الاطباء يعملون جاهدين على انقاذ مصابين آخرين تعرضوا لاطلاق عيارات نارية.



وأوضحت المصادر الطبية، ان المواطن نبيل محمد إسماعيل أبو علي قد وصل الى المستشفى الاهلي وهو جثة هامدة وقد اصيب بعدة عيارات نارية.



وذكرت مصادر محلية، بان نجل القتيل قد اصيب ايضا خلال شجار استخدمت فيه الاسلحة النارية في مدينة يطا جنوب الخليل.



وقد دفعت قوى الامن الفلسطيني بتعزيزات الى مدينة يطا، لتطويق الحادث ومنع انتشاره.