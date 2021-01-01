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تكساس: مسلح يسرق سيارة إسعاف وفي داخلها مريض

السبت 24 يوليو 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكساس: مسلح يسرق سيارة إسعاف وفي داخلها مريض



وكالات / سما /

قالت شرطة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في وقت مبكر من امس الجمعة، بينما كان مريض ورجل إطفاء بداخل السيارة.

وقالت إدارة الشرطة في سلسلة تغريدات، إن المشتبه به متهم بإخراج سيارة الإسعاف من الطريق. بعد ذلك، تم إجبار رجل إطفاء خلف عجلة القيادة على الخروج من سيارة الإسعاف تحت تهديد السلاح وتركه على جانب الطريق، بينما كان هناك مريض ورجل إطفاء آخر في مؤخرة السيارة.

وقالت السلطات إنها استخدمت نظام تحديد المواقع العالمي لتعقب سيارة الإسعاف، مشيرة إلى أن المشتبه به المسلح اعتقل بدون أي حوادث.

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