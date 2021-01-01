بلدية خان يونس تجمع وتُرحل 1,100 طن من النفايات الصلبة خلال ليلة وإجازة العيد

خانيونس / سما /

قام طواقم صناع الجمال في دائرة الصحة والبيئة ببلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع وترحيل نحو (1,100) طناً من النفايات الصلبة يوم وقفة عرفات وليلة العيد وخلال أيام الإجازة وذلك من الشوارع الرئيسية ومحيط الأسواق وكافة الأحياء ووسط المدينة ومخيم خان يونس.

وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير أنه قد تم تنفيذ خطة النظافة بمشاركة صناع الجمال في البلدية وآليات وطواقم المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وكذلك وكالة الغوث في منطقة المعسكر للحفاظ على نظافة المدينة والأحياء من النفايات.

وذكر شبير أن طواقم صناع الجمال بالبلدية تم توزيعهم بنظام الورديات الصباحية والمسائية منذ وقفة عرفات لجمع النفايات ومنع تكدسها بالشوارع سيما في محيط الشوارع الرئيسية والمحال التجارية والأسواق الشعبية وتفريغها تباعاً إلى مكب النفايات الرئيس الواقع شرق بلدة الفخاري.

وأوضح أنه قد تم الاستعانة بأكثر من (130) عاملاً من صناع الجمال وموظفي وحدة الضبط الميداني والمتابعة بالإضافة إلى شرطة البلديات، مشيراً إلى أن أكثر من(18) آلية مختلفة الحجم شاركت في تسهيل عمل جمع النفايات ليلة العيد ووفق خطة العمل، فيما تم العمل بشكل اعتيادي بدء من ثاني أيام العيد حسب خطة النظافة المعمول بها.

وشكر شبير سكان مدينة خان يونس وأصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات على تعاونهم مع الطواقم الميدانية ودورهم في إنجاح خطة النظافة وتجنيب المواطنين المخاطر الصحية والبيئية لمنع تكدس مخلفات الأضاحي والنفايات في الشوارع.