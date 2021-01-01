  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية خان يونس تجمع وتُرحل 1,100 طن من النفايات الصلبة خلال ليلة وإجازة العيد

السبت 24 يوليو 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس تجمع وتُرحل 1,100 طن من النفايات الصلبة خلال ليلة وإجازة العيد



خانيونس / سما /

قام طواقم صناع الجمال في دائرة الصحة والبيئة ببلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع وترحيل نحو (1,100) طناً من النفايات الصلبة يوم وقفة عرفات وليلة العيد وخلال أيام الإجازة وذلك من الشوارع الرئيسية ومحيط الأسواق وكافة الأحياء ووسط المدينة ومخيم خان يونس.

 وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير أنه قد تم تنفيذ خطة النظافة بمشاركة صناع الجمال في البلدية وآليات وطواقم المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وكذلك وكالة الغوث في منطقة المعسكر للحفاظ على نظافة المدينة والأحياء من النفايات.

وذكر شبير أن طواقم صناع الجمال بالبلدية تم توزيعهم بنظام الورديات الصباحية والمسائية منذ وقفة عرفات لجمع النفايات ومنع تكدسها بالشوارع سيما في محيط الشوارع الرئيسية والمحال التجارية والأسواق الشعبية وتفريغها تباعاً إلى مكب النفايات الرئيس الواقع شرق بلدة الفخاري.

وأوضح أنه قد تم الاستعانة بأكثر من (130) عاملاً من صناع الجمال وموظفي وحدة الضبط الميداني والمتابعة بالإضافة إلى شرطة البلديات، مشيراً إلى أن  أكثر من(18) آلية مختلفة الحجم شاركت في تسهيل عمل جمع النفايات ليلة العيد ووفق خطة العمل، فيما تم العمل بشكل اعتيادي بدء من ثاني أيام العيد حسب خطة النظافة المعمول بها.

وشكر شبير سكان مدينة خان يونس وأصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات على تعاونهم مع الطواقم الميدانية ودورهم في إنجاح خطة النظافة وتجنيب المواطنين المخاطر الصحية والبيئية لمنع تكدس مخلفات الأضاحي والنفايات في الشوارع.

#العيد #بلدية خان يونس #النفايات الصلبة #عيد الاضحى

الأكثر قراءة اليوم

مركز حقوقي يكشف تفاصيل انفجار سوق الزاوية بغزة: نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم..

صحيفة عبرية: خياران لضخ الأموال القطرية إلى غزة

لجنة المتابعة : رواية المركز الفلسطيني حول سوق الزاوية تشكل مسوغا للعدوان وتتهم عمدا فصائل المقاومة

نبيل عمرو: انقلاب يحدث في فلسطين..فيديو

مقتل مواطن بالرصاص شرق مدينة غزة.. والداخلية توضح

ما الذي كشفت عنه “وثيقة الجماجم” لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

صحيفة عبرية: “بيغاسوس” أذن إسرائيلية لزعماء عرب.. والسؤال: ماذا يخفي الموساد؟

الأخبار الرئيسية

عع

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار عكرمة مهنا في طولكرم

وزيرة الصحة: تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 73 حالة في فلسطين

فصائل المقاومة بغزة تستنكر بيان "مركز حقوقي" بشأن حادث "سوق الزاوية"

نت

وزارة التعليم تكشف آخر مستجدات عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

لل

فيديو: انتقادات إسرائيلية لـ"الإهمال الأمني" على الحدود اللبنانية..عكس غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية